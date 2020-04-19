В Китае шесть человек погибли в результате падения автобуса с обрыва

В Китае шесть человек погибли в результате падения автобуса с обрыва
Причина ДТП пока неизвестна. Фото: pixabay

В Китае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате дорожного инцидента погибли шесть человек, еще 12 получили телесные повреждения.

Все случилось около 9 утра по местному времени (4 утра по московскому) в провинции Цзянси. Автобус опрокинулся на бок и сорвался со склона вниз. Согласно предварительным данным, в транспорте находились 19 человек.

Как сообщило агентство Синьхуа, правоохранители задержали водителя транспортного средства. Он не получил повреждений.

Информация о состоянии пострадавших и причина ДТП не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае за сутки зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего там были инфицированы 82 735 человек, более 77 062 человек были выписаны, 4 632 — не смогли побороть болезнь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп Китай погибшие происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин заявил о наличии у России резервов для борьбы с пандемией коронавируса
Петербуржцы отмечают Пасху дома: индекс самоизоляции 4,3 балла
Число бессимптомных носителей Covid-19 в Москве достигло 60%
Депутаты призвали выплатить каждому россиянину по 25 тысяч рублей
В Китае шесть человек погибли в результате падения автобуса с обрыва
«Мы ощущаем себя единым народом»: Макаров поздравил петербуржцев ...
В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина
В Омской области цистерны сошли с рельс