В Китае шесть человек погибли в результате падения автобуса с обрыва

В Китае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате дорожного инцидента погибли шесть человек, еще 12 получили телесные повреждения.

Все случилось около 9 утра по местному времени (4 утра по московскому) в провинции Цзянси. Автобус опрокинулся на бок и сорвался со склона вниз. Согласно предварительным данным, в транспорте находились 19 человек.

Как сообщило агентство Синьхуа, правоохранители задержали водителя транспортного средства. Он не получил повреждений.

Информация о состоянии пострадавших и причина ДТП не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае за сутки зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего там были инфицированы 82 735 человек, более 77 062 человек были выписаны, 4 632 — не смогли побороть болезнь.