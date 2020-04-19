В России за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории России выявили 6 тыс. 60 новых случаев инфицирования Covid-19. Заболевания подтвердились у жителей 78 регионов.
Обо всем стало известно сегодня, 19 апреля. Из них практически 43% случаев были выявлены активно и не имели клинических проявлений заболеваний.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, за сутки в стране зарегистрировали 48 летальных исходов. Вместе с тем 234 человека полностью выздоровели и были выписаны из медучреждений.
Лидером по числу инфицированных коронавирусом стала Москва, где зафиксировали 3 тыс. 570 новых случаев заражения. Следом идет Московская область – 709 случаев, в Нижегородской области -129. На четвертом месте по числу заболевших Covid-19 оказался Петербург – 114 новых случаев заболевания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 9 тысяч человек.