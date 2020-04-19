В Ленобласти подтвердили 29 новых случаев заражения Covid-19

В Ленинградской области выявили еще 29 случаев заражения новым вирусом. За минувшие сутки сразу пять заболевших зафиксировали в Гатчине и Гатчинском районе.

Обо всем стало известно сегодня, 19 апреля. Как сообщили в областной администрации, ссылаясь на данные Роспотребнадзора по области, новые случаи зафиксированы в Выборгском, Гатчинском и Тосненском районах.

Также отмечается, что в городе Сосновый Бор лабораторией ведомства подтвердили два случая заболевания. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА.

Всего в 47 регионе зафиксировано 417 случаев заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории РФ за сутки зафиксировали более шести тысяч новых инфицированных Covid-19. Лидером по числу зараженных коронавирусом стала Москва, Петербург расположился на четвертом месте.