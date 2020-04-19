В Москве скончался сын именитого хирурга. Причиной могли стать наркотики

Молодой человек и его сожительница были обнаружены в квартире уже бездыханными.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем пишет РЕН ТВ, информацию пока что не подтвердили официальные источники. В Москве в одной из квартир обнаружили два трупа – мужчины и женщины. О страшной находке в полицию заявил владелец квартиры – он приехал туда, чтобы проверить, все ли хорошо, потому что съемщики не отвечали на звонки. По предварительным данным, пара могла скончаться из-за передозировки запрещенными вещества.

Уточняется, что речь идет о сыне именитого хирурга Михаила Алшибая и его девушке. Врач является заведующим отделением НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция нашла в такси на Скандинавии более килограмма наркотика. Пакет хранился под сиденьем пассажира. Экспертиза показало, что вещество массой более 1 кг — смесь, содержащая наркотическое вещество.