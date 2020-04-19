В понедельник жителей Петербурга ждет дождь и северный ветер

Начало апреля в Петербурге было солнечным ясным, однако позже установилась привычная дождливая и пасмурная погода. Следующая неделя, к сожалению или к счастью, не несет никаких изменений.

В понедельник, 20 апреля, жителей Северной столицы, по данным главного управления МЧС по городу, ждут небольшие осадки и холодный ветер, порывы которого будут достигать 4-9 метров в секунду. Тепло также не спешит возвращаться в Петербург, ночью температура воздуха по-прежнему колеблется от 0 до +2 градусов.

Дневной прогноз выглядит оптимистичнее, столбик термометра поднимется до +9 градусов. Атмосферное давление ожидается повышенным, до 767 миллиметров ртутного столба.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пасхальная ночь в этом году выдалась достаточно прохладной. Несмотря на стихший ветер, его направление остается северным.