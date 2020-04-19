Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля

Первая модель LADA базировалась на итальянском седане FIAT-124, который в 1967 году получил звание «Автомобиль года» в Европе, говорится на официальном сайте завода. Фото: https://www.lada.ru

Первая модель LADA базировалась на итальянском седане FIAT-124, который в 1967 году получил звание «Автомобиль года» в Европе, говорится на официальном сайте завода. Фото: https://www.lada.ru

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму отечественному заводу «АвтоВАЗ», который сегодня отмечает 50-летие с момента выпуска первых «Жигулей», «ВАЗ-2101».

Текст телеграммы в воскресенье, 19 апреля, опубликовали на официальном сайте Кремля. Российский лидер поздравил работников и ветеранов предприятия. Путин подчеркнул, что нынешний коллектив достойно сохраняет и поддерживает традиции, заложенные предшественниками, при этом активно внедряя в производство новейшие технологии и прогрессивные решения.

Президент пожелал работникам завода новых достижений и «всего наилучшего». Отметим, что за 1970 по 1988 с конвейеров «АвтоВАЗа» сошло почти 5 миллионов машин «ВАЗ-2101» и модификаций этой модели.

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