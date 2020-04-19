Конкуренты оказались сильнее: Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звездами»

В первый раз Дарья примерила на себя костюм гнома, а во втором выпуске шоу и вовсе преобразилась в пешку. Фото: YouTube/Россия 1

В первый раз Дарья примерила на себя костюм гнома, а во втором выпуске шоу и вовсе преобразилась в пешку. Фото: YouTube/Россия 1

Актриса Дарья Мороз и её партнер Святослав Герасимов стали первой парой, покинувшей новый сезон популярного телепроекта «Танцы со звездами», который стартовал на телеканале «Россия 1».

Тем не менее, выступление артистки предполагалось запоминающимся. Дарья вышла на сцену во впечатляющем костюме королевы Марии Антуанетты, но до танцев, увы, дело не дошло: по итогам зрительского голосования пара Дарьи и Святослава оказалась в самом низу турнирной таблицы.

Андрей Малахов отметил, что случившееся — «вселенская несправедливость». Его поддержал участник жюри Егор Дружинин: «Не опускайте рук и ног — танец вам очень идет!», подбодрил он Дарью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонников пары Ксении Собчак и экс-супруга Дарьи Мороз, режиссера Константина Богомолова, возмущает роскошный образ жизни, который звезды ведут на самоизоляции.