Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от COVID-19

Вирусолог, Академик РАН Феликс Ершов заявил, что бессимптомные носители коронавируса выполняют работу вакцины.

Эксперт рассказал в беседе с НСН, что бессимптомники являются не больными, а здоровыми носителями инфекции, которые могут переносить вирус и заражать окружающих, не болея при этом.

«Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — сказал специалист.

Однако вирусолог подчеркнул, что это не значит, что необходимо отменять меры контроля. По его словам, они уже принесли свой результат — заболеваемость не носит «взрывной характер».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно главное правило при лечении тяжелой формы коронавируса. Оказалось, что главным условием успешного лечения пациента с тяжелой формой коронавирусной инфекцией, находящегося на ИВЛ — это спокойствие больного.