Шесть человек стали жертвами COVID-19 после посещения похорон в США

Шесть жителей американского штата Южная Каролина побывали на похоронах в марте, где заразились новым типом коронавируса. Никто из них не выжил.

Как сообщает New York Post, все шестеро погибших были старше 60 лет, то есть входили в группу риска по коронавирусной инфекции. Предполагается, что все они заразились в начале марта от одного человека, который также присутствовал на похоронах.

По словам коронера округа Самтер, жителями которого являлись эти люди, на те похороны пришло множество людей. Он заявил, что кто-то из них был переносчиком коронавируса и заразил других.

Власти Южной Каролины 16 марта перевели похоронные церемонии в режим онлайн для избежания массовых скоплений людей.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина.