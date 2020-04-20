Антивирусные патрули прошлись по детским площадкам в Кудрово

В воскресенье, 19 апреля, в Кудрово прошел профилактический рейд по выявлению нарушителей самоизоляции.

Нарушителей искали сотрудники комитета госстройнадзора и госэкспертизы, полицейские и дружинники. Как сообщается в группе Заневского городского поселения в соцсети «ВКонтакте», антикоронавирусный патруль побывал на детской площадке в парке «Оккервиль», где объяснил родителям играющих малышей, что они подвергают свою семью опасности. А на площадках парка восстановили ленточное ограждение.

Профилактические беседы с ленинградцами, которые игнорируют режим самоизоляции, провели и на строительных площадках школы и детского сада. Также были проверены внутридворовые детские площадки и ТК «МЕГА Парк»: нарушителей там не нашли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге усилят патрулирование скверов и парков.