В Петербурге усилят патрулирование скверов и парков

Граждан призывают к сознательности в непростой период эпидемии, но некоторые из них игнорируют любые запреты.

Сегодня, 17 апреля, сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, начали работу в зеленых зонах Северной столицы. Теперь представители ведомства могут составлять протоколы о нарушения.

Сотрудники посетили Парк Победы и Удельный парк. И только за начало сегодняшнего дня выписано уже 30 протоколов. С гражданами, игнорирующими меры предосторожности и постановления города ведут беседы и пытаются отправить домой, попутно рассказывая всю серьезность сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Но все равно, количество нарушений продолжает увеличиваться. Поэтому патрулирование в парках, садах и скверах будет усилено и на предстоящих выходных.

Гражданам необходимо понять, что любые ограничения принимаются ради их же блага. Посещать общественные места сейчас не лучшая идея. Необходимо думать о близких, тем более, о пожилых людях, входящих в группу риска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге составлено 300 протоколов на нарушителей режима самоизоляции.