Хулиган сообщил о бомбе на ж/д станции Удельная

В Приморском районе Петербурга задержали 48-летнего местного жителя. Полиция полагает, что он из хулиганских побуждений сообщил о минировании железнодорожной станции Удельная.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 19 апреля в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины. Он представился Семеновым Михаилом Евгеньевичем и заявил, что на станции Удельная может произойти взрыв.

Через несколько минут полицейские прибыли на место. На станции они заметили подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей бросился бежать и разбил свой телефон.

Мужчину поймали у дома 32 по Фермерскому шоссе. Им оказался 48-летний безработный петербуржец. В отношении злоумышленника составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге женщина сообщила о минировании офиса на Дрезденской. Ничего опасного на месте обнаружено не было.