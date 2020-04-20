На КАД закроют одну полосу между Приморским шоссе и ЗСД

На КАД закроют одну полосу между Приморским шоссе и ЗСД
Кольцевая автодорога в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Дорожные работы ограничат движение на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на этом участке будут проходить работы по устранению колейности покрытия автодороги. Из-за этого первая полоса движения будет закрыта для движения транспорта, а на второй ограничат скорость до 50 км/ч.

«Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения)», — отметили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт ограничит движение транспорта на Софийской и Большом проспекте П.С. С 18 апреля в Петербурге ограничат движение транспорта на трех участках. В городе запланирован ремонт тротуаров и дорожного покрытия.

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