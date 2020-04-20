Индекс самоизоляции в Петербурге опустился ниже трех баллов

Утром в понедельник, 20 апреля, индекс самоизоляции в Северной столице опустился до 2,8 баллов.

Согласно данным с сервиса Яндекса, показывающего уровень самоизоляции в российских городах, на 10.30 утра, петербургский индекс входит в «красную зону», что означает, что на улице очень много людей.

Этот показатель с каждым днем становится все ниже. Для сравнения, в первые дни самоизоляции он составлял практически пяти баллов.

На данный момент Петербург занимает третье место в первой тройке городов-миллионников с самым высоким уровнем самоизоляции. Город на Неве обогнали Ростов-на-Дону и Москва, а на пятки наступает Нижний Новгород.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в случае несоблюдения самоизоляции, к июню в Петербурге коронавирусом может заболеть до 120 тысяч человек. В петербургском Политехническом университете разработали пессимистичный и оптимистичный варианты развития сценария.