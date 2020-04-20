Петербургский завод Huyndai до 24 апреля будет работать в одну смену

Коррективы в работу автомобильного производства внесла коронавирусная инфекция.

Таким образом, в период с сегодняшнего дня, 20 апреля, по 24 апреля завод организует работу лишь в одну производственную смену. Каждый день на предприятии планируется выпускать 360 машин, которые будут направлены как за рубеж, так и на отечественный рынок. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai Motor.

Ранее завод возобновлял работу с 13 по 17 апреля в одну сокращенную смену. До этого деятельность предприятия была вовсе полностью прекращена 30 марта, в связи с объявлением нерабочей недели из-за активного распространения коронавируса. Позднее, неделя превратилась в нерабочий месяц, поэтому завод не открылся 3 апреля, как было запланировано ранее.

Предприятие начало свою работу в Петербурге в 2010 году. Только в 2019 с конвейеров завода выпустили 245 тысяч автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завод Hyundai возобновляет свою работу в Петербурге.