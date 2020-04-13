Завод Hyundai возобновляет свою работу в Петербурге

На завод Hyundai пришлось 66% от объема производства в Петербурге. Фото: pixabay.com

На завод Hyundai пришлось 66% от объема производства в Петербурге. Фото: pixabay.com

Сделано это будет в период с 13 по 17 апреля. Работа на заводе будет организована в одну сокращенную смену.

При этом, большая часть сотрудников предприятия продолжит выполнение своих обязанностей в удаленном формате. Непосредственно на заводе работать будет минимальное количество сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai Motor.

Завод отмечает, что вся необходимая безопасность работников будет обеспечена, а все рекомендации Роспотребнадзора будут учтены. Планируется осуществление регулярных обработок помещений дезинфицирующими средствами. Также, всех сотрудников обеспечат средствами защиты.

Напомним, о временном прекращении работы завода стало известно 26 марта. Это было связано с распространением коронавирусной инфекции и объявлением нерабочей недели, которая позднее превратилась в нерабочий месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завод Hyundai в Петербурге подарил детским врачам 18 новых машин.