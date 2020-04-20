Китайский вирусолог прокомментировал обвинения в создании коронавируса

Создать подобный патоген человечество пока попросту не в состоянии.

Искусственно вывести нечто, даже похожее на коронавирус, ученые не могут из-за элементарного отсутствия подобных знаний. Об этом рассказал глава Уханьского института вирусологии Чжимин Юань в интервью Центральному телевидению Китая.

Исходя из своего многолетнего опыта в области вирусологии и научных статей на данную тематику, Юань считает домыслами версии о искусственном синтезе COVID-19. По крайней мере, к этому нет никаких предпосылок. На данный момент, уровень развития человечества не позволяет реализовать подобные практики.

Также, Юань рассказал, что на 100% уверен в том, что его в лаборатории не было никаких инцидентов, которые могли спровоцировать распространение вируса.

Что касается сомневающихся людей, они будут всегда. Только никаких доказательств, кроме предположений, у них нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что французский вирусолог заявил об искусственном происхождении коронавируса.