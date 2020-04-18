Французский вирусолог заявил об искусственном происхождении коронавируса

Версию Монтанье, однако, подвергают сомнению многие его коллеги. Фото: pixabay.com

Версию Монтанье, однако, подвергают сомнению многие его коллеги. Фото: pixabay.com

Французский ученый и лауреат Нобелевской премии за открытие ВИЧ Люк Монтанье заявил, что коронавирус — следствие неудачных попыток китайских разработать лекарство от СПИДа.

По мнению профессора, коронавирусная инфекция, вызывающая заболевание COVID-19, была разработана в лабораторных условиях. Структура вируса SARS-CoV-2, которую «в мельчайших деталях» исследовал Монтанье, «содержит элементы вируса ВИЧ», рассказал он французскому телеканалу CNews в пятницу, 17 апреля.

Монтанье предполагает, что китайские ученые пытались изобрести вакцину от СПИДа. Профессор также добавил, что аналогичные исследования пытались делать специалисты из Индии, однако их попытки не увенчались успехом, встретив «огромное давление». Вероятно, из-за риска подобного развития событий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число инфицированных COVID-19 в Америке превысило 700 тысяч человек.