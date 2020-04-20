На Варшавской тушат квартиру, из окон кричала женщина

На Варшавской тушат квартиру, из окон кричала женщина
Из окон валит дым. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Варшавской улице произошел пожар в жилом доме. По словам очевидцев, они слышали крики о помощи.

Все случилось в понедельник, 20 апреля, на пятом этаже дома №19 корпус 5 по Варшавской улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Местные жители сообщили, что слышали крики женщины о помощи. К месту ЧП прибыли три пожарные машины, но тушением занималась только одна.

«Истошно кричала женщина», — написал пользователь.

Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступило.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на Лесном проспекте. Дорогу не смогли поделить водитель легкового автомобиля и трамвай. Транспортные средства получили незначительные повреждения.

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