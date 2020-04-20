Цена нефти WTI рекордно обрушилась на торгах

Подобные показатели последний раз фиксировались только в 1998 году.

Речь идет о торгах на бирже ICE в Лондоне. Сегодня, 20 апреля, случилось неожиданное падение. Майский фьючерс нефти WTI упал в цене на 39,57%. По информации, актуальной на 15:00 по московскому времени, цена за баррель составила всего лишь 11,04 доллара. Таких цифр биржа столицы Великобритании не видела с ноября 1998 года.

Что касается фьючерса WTI на июнь, показатели тоже упали, но не так критично (на 11,67%). В настоящее время американская нефть данной марки стоит 22,11 долларов за один баррель.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent потерял в цене в результате сегодняшних торгов 6,59%. Стоимость барреля оценивается в 26,23 доллара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость нефти Brent выросла до 26 долларов за баррель.