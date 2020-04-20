В Турции объекты по приему туристов будут подлежать сертификации на безопасность от коронавируса

Отели могут не участвовать в данной системе, но им стоит учесть, что без сертификатов к ним не смогут заезжать иностранные гости. Поэтому, по сути, сертификация является обязательной.

Реализация данной инициативы начнется в мае. Получить сертификаты должны будут авиакомпании, отели, музеи, заведения общественного и питания и транспортные перевозчики. А также каждый их сотрудник.

Отели в рамках сертификации будут обязаны соблюдать определенные условия. Такие как, обязательная дезинфекция помещений и медицинские осмотры сотрудников. Каждый из работников должен быть обеспечен всеми защитными средствами. Также, необходимо будет организовать работу так, чтобы между гражданами соблюдалась необходимая дистанция. Об этом сообщает АТОР с ссылкой на министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.

Выдача сертификатов запланирована на конец мая.

Ожидается, что иностранные гости начнут приезжать в Турцию на отдых приблизительно с середины июня. Туристы начнут приезжать из тех стран, где уже сейчас фиксируется улучшение ситуации с заболеваемостью. Когда в Турцию вновь начнут летать россияне — неизвестно. Пока что, конкретных прогнозов по заболеваемости в стране еще нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция планирует открыть турсезон в конце мая.