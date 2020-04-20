Петербуржцы возвращаются домой: индекс самоизоляции составил 3,6 балла

В вечернее время уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге начинает подниматься. Горожане расходятся по домам, улицы постепенно пустеют.

В понедельник, 20 апреля, к 9 часам вечера индекс самоизоляции в Северной столице составил 3,8 балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», большинство петербуржцев вернулись домой. До ситуации с распространением нового вируса в понедельник в 9 вечера индекс самоизоляции составлял 2,9 балла.

Напомним, горожан просят оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости для предотвращения распространения инфекции Covid-19.

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