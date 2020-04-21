Трамп намерен запретить иммиграцию в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен приостановить иммиграцию в страну, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Об этом американский лидер заявил в своем официальном аккаунте в Twitter в понедельник, 20 апреля. По его словам возможность иммиграции необходимо отменить, чтобы бросить все силы на борьбу с «невидимым врагом» в лице коронавирусной инфекции и избежать повторения ситуации, когда в Америку может быть завезена опасная болезнь.

Помимо прочего, Трамп считает такие меры необходимыми, чтобы сохранить и защитить для граждан рабочие места, которые потенциально могут занять приезжие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональд Трамп в ходе брифинга с журналистами назвал Владимира Путина настоящим джентльменом и подчеркнул, что хорошо относиться к Российской Федерации.