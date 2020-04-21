Тосненскую райбольницу временно закрыли из-за карантина по кори

В Ленобласти закрыли на карантин Тосненскую клиническую межрайонную больницу из-за вспышки кори среди пациентов.

Как сообщается в группе Тосненской МКБ в соцсети «ВКонтакте», карантинные меры введены еще с 16 апреля из-за пациентов, которые заболели корью.

По словам заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом Елены Бобровой, вспышка заболевания корью в медучреждении стала массовой. Поэтому в больнице ввели временный ограничительный режим.

В больнице напомнили, что корь является острым инфекционным заболеванием. Обычно ей заражаются ранее не болевшие корью или те, кто не делал вакцинацию. Среди симптомов кори: кашель, чихание, сыпь, высокая температура, плохой сон и недомогание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что роддом №16 в Купчино открылся после карантина. Молодая женщина на 28-й неделе беременности была переведена из роддома в Боткинскую больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом.