На Петербургской товарно-сырьевой бирже резко упали оптовые цены на бензин

В связи с небывалой мировой экономической ситуацией, спровоцированной пандемией коронавируса, производители нефти стали продавать товар себе в убыток, доплачивая покупателям.

Это, в свою очередь, стало причиной резкого падения оптовых цен на бензин в России. По данным аналитиков РБК, стоимость бензина АИ-92 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала более чем на 10% в период с 13 по 19 апреля. Сейчас в европейской части России топливо покупают по цене до 35,77 тыс. рублей за тонну.

При этом издержки поставщиков нефти, такие как акциз, НДС, НДПИ и выплаты по демпферу в федеральный бюджет достигают 38,07 тысячи рублей за тонну. Получается, что при реализации тонны бензина АИ-92, компании получают лишь убыток в размере около 2,3 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нефть WTI обрушилась на 300%.