Стоимость нефти марки WTI упала ниже нуля

Стоимость нефти марки WTI упала ниже нуля
Нефть дешевеет. Фото: pixabay

Стоимость изменилась всего за сутки – она снизилась более чем на 300%.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщает РБК. Цена изменилась на цену марки WTI – она ушла в отрицательную зону, подешевев на 300%. То же происходит с российским «черным золотом». Отмечается, что теперь покупателям придется заплатить за доставку, чтобы сократить расходы, связанные с транспортировкой нефти. Таких показателей эксперты не видели с 1983 года.

Изменилась цена и биткоинов, монета подешевела почти на 4%. Это – трехмесячный минимум. Печален курс и Ethereum и токена XRP. Эксперты не знают, чего ожидать после этого – либо спрос на них может повыситься, либо упасть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти в ОПЕК+. Для всех стран за исключением Саудовской Аравии и Российской Федерации, базовым уровнем для коттировки нефи считается октябрь 2018 года. Для России и Саудовской Аравии — 11 баррелей в сутки.

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