Массовое ДТП на Литейном мосту спровоцировало пробку

Массовое ДТП на Литейном мосту спровоцировало пробку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Четыре иномарки столкнулись в центре Петербурга, спровоцировав серьезную пробку в районе Литейного моста во вторник, 21 апреля.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», четыре водителя не поделили дорогу примерно в 7.30 утра на Литейном мосту около въезда с Пироговской набережной.

Судя по снимкам, опубликованным очевидцем, одним из участников аварии стал автомобиль «Яндекс.Такси». Все попавшие в ДТП автомобили отделались незначительными повреждениями, но заняли всю проезжую часть, организовав на дороге пробку.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобили «встали» на Пироговской набережной и улице Академика Лебедева. Эти участки выделены красным цветом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Светлановском после ДТП образовалась пробка.

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Массовое ДТП на Литейном мосту спровоцировало пробку
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