Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Крупнейшие отечественные фармацевтические компании могут отказаться от производства 50 жизненно важных препаратов из-за их нерентабельности.
Ситуация ухудшилась из последней девальвации рубля и выросшей стоимости импорта, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на коллективное письмо производителей, направленное Минпромторгу. Среди прочих, обращение фармкомпаний подписали «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт».
Цены, установленные на препараты жизненной необходимости, были утверждены еще в 2009 году. В 2014 году из-за аналогичной ситуации некоторые медикаменты все же покинули российский рынок. Сейчас возможно повторение ситуации.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Петербургских аптеках», владеющих несколькими десятками аптек в городе, неожиданно сменился генеральный директор.