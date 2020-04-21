Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

К примеру, для "Биосинтеза" себестоимость производства упаковки парацетамола с 20 таблетками составляет 16,46 рубля, тогда как максимальная допустимая цена установлена на 10,1 рубля. Фото: pixabay.com

К примеру, для "Биосинтеза" себестоимость производства упаковки парацетамола с 20 таблетками составляет 16,46 рубля, тогда как максимальная допустимая цена установлена на 10,1 рубля. Фото: pixabay.com

Крупнейшие отечественные фармацевтические компании могут отказаться от производства 50 жизненно важных препаратов из-за их нерентабельности.

Ситуация ухудшилась из последней девальвации рубля и выросшей стоимости импорта, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на коллективное письмо производителей, направленное Минпромторгу. Среди прочих, обращение фармкомпаний подписали «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт».

Цены, установленные на препараты жизненной необходимости, были утверждены еще в 2009 году. В 2014 году из-за аналогичной ситуации некоторые медикаменты все же покинули российский рынок. Сейчас возможно повторение ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Петербургских аптеках», владеющих несколькими десятками аптек в городе, неожиданно сменился генеральный директор.