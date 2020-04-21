Больнице Святого Георгия передали средства защиты для работы с больными COVID-19

Помог с оснащением жизненно важными вещами медикам Средне-Невский судостроительный завод.

Всего в стационар приехало 5 тысяч костюмов спецзащиты. В состав важных костюмов входит маска, респиратор и комбинезон. Обычно для нормальные работы, врачу необходимо задействовать два комплекта защиты в сутки. Поэтому такой дар от бизнеса пришелся очень кстати.

Очень важно защищать граждан, которые работают на передовой — врачей. Ситуация весьма непростая, поэтому поставки защитных средств организовывать в полном объеме проблематично. Поддержка бизнеса очень выручает. Сейчас необходимо объединять усилия. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.

На данный момент в больнице Святого Георгия лечат больных с коронавирусной инфекцией. К счастью, руководство стационара подтверждает, что все необходимое для осуществления медицинской помощи и качественной и безопасной работы медиков, есть на весь период работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 21 апреля в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом.