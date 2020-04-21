Корюшка будет продаваться в Петербурге до конца мая

Корюшка будет продаваться в Петербурге до конца мая
Корюшка. Фото: Baltphoto

В Петербурге продавцы будут торговать корюшкой до последних чисел мая, сообщили городском в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Петербуржцы могут приобрести корюшку в городских магазинах либо у производителей, торгующих рыбой через автолавки.

В Смольном напомнили, что владельцы автолавок вправе продавать рыбу только если у них оформлен договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Всего по Петербургу 218 мест для продажи сезонной рыбы, из которых 59 свободны. Полный список мест, где можно купить корюшку, опубликован на сайте комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области стартовал сезон корюшки. С начала промыслового сезона в 2020 году уже выловлено 160 тонн ладожской корюшки, столь любимой жителями Ленобласти и Северной столицы.

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