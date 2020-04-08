В Петербурге и Ленобласти стартовал сезон корюшки

В Петербурге и Ленобласти стартовал сезон корюшки
Промышленный лов корюшки в устьях рек акватории Ладожского озера ведут 26 организаций и индивидуальных предпринимателей. Фото: https://lenobl.ru

С начала промыслового сезона в 2020 году уже выловлено 160 тонн ладожской корюшки, столь любимой жителями Ленобласти и Северной столицы.

Рыбаки рассчитывают на удачный сезон, хотя спрос на корюшку сейчас небольшой, поскольку население обоих регионов находится на режиме самоизоляции. Об этом рассказывает глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко, которого цитирует прессслужба администрации.

Нерестовый ход в устье Волхова стартовал на 2 недели раньше предполагаемого срока, 25 марта. Сейчас там добывают до 25 тонн корюшки ежесуточно, в реке Сясь ловить рыбу только начинают, поэтому за день добывают 200300 кг. Отметим, что в прошлом году промысловики выловили 756 тонн ладожской корюшки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, несмотря на самоизоляцию, некоторые петербуржцы стоят в очереди за корюшкой.

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