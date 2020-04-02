Петербуржцы, несмотря на коронавирус, выстроились в очередь за корюшкой

Горожане жалуются на слишком завышенные цены, но все равно покупают любимое лакомство.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Водители обратили внимание на скопление людей на Октябрьской набережной – такое странно видеть во время объявленного режима самоизоляции. Оказывается, петербуржцам захотелось отведать корюшки – они выстроились в очередь за рыбкой.

Горожане отмечают, что цены слишком завышенные. За килограмм корюшки просят от 250 рублей. За 800 можно купить крупную рыбу, уверяет они. Также многие удивились, что горожан не пугает пандемия и они готовы рисковать здоровьем ради рыбы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге начали продавать корюшку. Ее можно было купить еще месяц назад. Но цена была ещё выше — 1600 рублей.