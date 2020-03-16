В Петербурге начали продавать корюшку

Пока что, цены на традиционную питерскую рыбку весьма высокие.

О начале весенних, мартовских продаж сообщают очевидцы в социальных сетях. Стоимость любимой петербуржцами рыбы варьируется от 750 рублей до 1200 рублей за килограмм. В магазинах, естественно, дороже, чем у неофициальных продавцов, которые торгуют «с колес». Об этом сообщает 78.ru.

Неизвестно, покупают ли сейчас рыбу. Пока что, как сообщают комментаторы в интернете, логичнее покупать форель, ведь лососевые и корюшковые сейчас находятся в одинаковой ценовой категории.

Также, сообщается, что корюшку можно было купить еще месяц назад. Но цена была ещё выше — 1600 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возьмут под контроль цены ка корюшку. Смольный намерен объединиться с рыбодобытчиками и прекратить спекуляции на продаже рыбы.