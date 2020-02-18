В Петербурге возьмут под контроль цены ка корюшку

В Петербурге городские власти собираются навести порядок в сфере продажи корюшки — главного рыбного символа города на Неве.

Как сообщает Neva Today, 17 февраля в Смольном прошло заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству городского парламента, которое было посвящено спекуляциям на корюшке. Депутаты объединятся с городскими чиновниками и рыбодобытчиками для предотвращения этой проблемы.

Ежегодно в Петербурге и Ленобласти вылавливают около 26,5 тыс.тонн рыбы, из которых 1400 тонн является корюшкой, что составляет 5% от всего улова. Весной перекупщики выставляют за нее ценник в 300-600 рублей за килограмм, хотя цена при закупке составляет 20-60 рублей. Смольный намерен сдержать цены в пределах 100 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские рыбаки отказываются уходить с Финского залива, несмотря на смертельную опасность.