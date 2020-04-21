Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

В общей сложности, на первую половину месяца приходятся 8 выходных дней.

Таким образом, с 1 по 5 мая включительно состоится первая часть выходных, которая традиционно посвящена празднику весны и труда, а вторая половина придется на 9, 10 и 11 мая. Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.

Ничего не поменяется в плане праздников и у учащихся школ и вузов, которые из-за активного распространения коронавирусной инфекции продолжают обучение с помощью дистанционного формата.

К сожалению, в этом году коронавирус внес свои коррективы в организацию традиционных майских торжественных мероприятий. Президент России Владимир Путин перенес Парад Победы из-за больших рисков в связи с болезнью.

К тому же, пока непонятно, что в России будет с нерабочими днями. Официально, они должны закончиться 30 апреля. При этом, пик заболеваемости пока не пройдет. Поэтому, не исключена вероятность, что вынужденные «каникулы» будут продлены

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что треть россиян просят перенести майские праздники.