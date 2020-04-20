Треть россиян просят перенести майские праздники

Граждане хотели бы отдохнуть после окончания режима самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на портал «Новости Mail.ru». Треть россиян поддержали идею переноса майских праздников на более позднее время. Они надеются, что смогут отдохнуть после окончания режима самоизоляции. Еще треть граждан считают, что выходные и вовсе не нужны. Оставшиеся не понимают, для чего переносить праздники.

Те, кто собираются отмечать праздники, думают поехать на дачу, в деревню, на природу или на шашлыки с друзьями. Есть те, кто останутся дома, и даже те, кто надеются посмотреть другой город.

Как только пандемия пойдет на спад, люди хотят посетить азиатские страны, около 6% опрошенных выбрали европейские.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что журналисты рассказали о продлении режима самоизоляции на майские праздники. Власти хотят, чтобы россияне оставались дома до 11 мая.