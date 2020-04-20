Журналисты рассказали о продлении режима самоизоляции на майские праздники

Власти хотят, чтобы россияне оставались дома до 11 мая.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники. Правительство России рассматривает вариант продления режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Таким образом, вместо того, чтобы сидеть по домам до конца апреля, люди будут вынуждены ждать до 11 мая. Некоторые отмечают, что режим могут также продлить до середины следующего месяца, но есть вероятность, что и до начала июня.

Напоминаем, что в России пока не наступил пик заболеваемости. Ожидается, что в Москве он настанет совсем скоро – количество пациентов с положительными тестами увеличивается с каждым днем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в клинике СПбГУ коронавирусную инфекцию выявили у 13 человек. Новый вирус подтвердился у 13 человек — у 4 сотрудников и 9 пациентов.