Привлекать к ответственности за нарушение режима самоизоляции смогут в течение года

Именно такой срок давности у административных правонарушений части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Оштрафовать правонарушителя суд сможет в течение года с момента выявления непозволительных действий. Об этом сообщают РИА новости с ссылкой на обзор практики Верховного суда РФ.

Напомним, согласно вышеупомянутой статье, граждане привлекаются к ответственности в случае нарушения санитарно-эпидемиологических норм в случае ЧС или при угрозе распространения болезни, которая представляет опасность для окружающих людей.

Жители, проигнорировавшие требования властей, в условиях непростой ситуации с коронавирусом, могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Самое максимальное наказание в рамках второй части статьи, грозит юридическим лицам, продолжающим деятельность в неподобающих условиях. Им грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановка работы на 90 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли незаконно работающие парикмахерские, кафе и салон оптики.