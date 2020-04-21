Режиссер Иван Щеголев стал жертвой коронавируса

Российский актер и режиссер Иван Щеголев скончался в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на продюсера сериала «Морозова», который срежиссировал Щеголев, Ефима Любинского, режиссер был госпитализирован в столичное медучреждение 10 апреля. Там у него взяли анализы на коронавирус, который оказался положительным. Щеголев умер на 60-м году жизни в Городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова.

«Вирус — что тут еще скажешь», — сказал Любинский.

Иван Щеголев участвовал в создании двух сезонов телесериала «Морозова». Планировалось, что сериал продлят на третий сезон.

Кроме того, Щеголев снял советского актера Евгения Леонова в фильме «Американский дедушка», роль в котором стала для него последней. Также под его руководством были сняты сериалы «Кулагин и партнеры», «Карпов» и «Поворот ключа».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Член совета директоров En+ Group Игорь Ложевский умер от COVID-19.