За сутки в Петербурге скончался 21 человек с внебольничной пневмонией

Диагноз погибших будут уточнять, что установить точную причину летального исхода.

Печальную статистику привел губернатор Петербурга Александр Беглов, сегодня, 21 апреля, на заседании городского правительства.

Всего, с 1 марта 2020 года в Северной столице зафиксировано 1973 случая COVID-19 и 4522 случая внебольничной пневмонии. От коронавируса скончались 11 человек, а также 21 человек с пневмонией (за сутки).

Продолжают находиться в тяжелом состоянии 759 больных пневмонией, в реанимации с данным диагнозом лежат 176 граждан. К искусственной вентиляции легких для поддержания дыхания, подключили 74 человека. Об этом сообщает Интерфакс.

Что касается статистики по коронавирусным больным, вирус тяжело протекает у 122 пациентов, в реанимацию попал 51 человек, а на ИВЛ находится 27 пациент с COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пик коронавируса в Петербурге случится в майские праздники.