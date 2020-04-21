Греф считает невозможной раздачу денег всем жителям России

Греф считает невозможной раздачу денег всем жителям России
Герман Греф. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В стране нет возможности и инструментов для реализации подобных инициатив. Если в других странах есть альтернативный рыночный источник денег, то в России есть определенные ограничения.

При этом, Греф сообщил, что Россия может выделить примерно 10% ВВП (приблизительно 11 трл рублей), чтобы помочь сферам деятельности и гражданам, на которых наиболее сильно отразились последствия пандемии. Но превращать деньги в «вертолетные» не имеет никакого рационального смысла. Об этом заявил в интервью для Rambler Group рассказал президент Сбербанка Герман Греф.

Одновременно всем, в условиях сложившейся экономической ситуации, помочь невозможно. Поэтому, прежде всего нужно сконцентрироваться на оказания помощи наиболее беззащитным категориям граждан. Прежде всего нужно решить проблемы с безработицей и сохранить платежеспособность граждан. Уже после этого можно начать думать о том, как уменьшить бедность населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк озвучил свой прогноз пика заболеваемости коронавирусом в России.

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