Лукашенко сообщил, что Россия не хочет поставлять гречку Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен увеличить количество производства гречки потому Россия, по его словам, не собирается сотрудничать республикой в рамках ее поставок.

Об этом Лукашенко заявил сегодня, 21 апреля, во время беседы с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем, передает Sputnik Беларусь. Главу республики интересовало, как происходит посевная. Акцент был сделал прежде всего на гречихе. Лукашенко признал, что гречки в России всегда произрастало больше, но сейчас с поставками произошли проблемы, в связи с чем, необходимо увеличить количество собственных ресурсов.

Напомним, ранее Лукашенко уже говорит о сложностях закупки гречихи у России. Стало известно, что в Белоруссии есть запас крупы и необходимого сырья почти на полгода. Позднее, из-за эпидемии коронавируса и массовой паники среди населения, спрос на гречку увеличился в разы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко рассказал о просьбах российских ритейлеров помочь с продуктами.