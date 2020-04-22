В ООН предупредили о массовом голоде из-за COVID-19

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в странах мира может начаться массовая нехватка еды из-за пандемии нового коронавируса.

Как сообщается на сайте организации, Бизли считает, что необходимо обеспечить продовольственную безопасность для избежания подобного исхода. По его словам, если государства не начнут готовиться уже сейчас, то люди могут столкнуться с голодом «библейских масштабов» уже через несколько месяцев.

Бизли считает, что с голодом могут столкнуться 265 млн человек в 30 странах.

Для избежания мирового голода он призвал все участников боевых действий предоставить доступ к гуманитарной помощи и вложить $350 млн в создание сети центров, которые смогут обеспечить поставки такой помощи по всему миру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса.