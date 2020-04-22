В Петербурге и Ленобласти «заминировали» медицинские учреждения

В Петербурге и Ленобласти «заминировали» медицинские учреждения
Больницы проверили на наличие взрывчаток. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Недобросовестные граждане решили пригрозить больницам.

Электронные письма с не самым приятным содержанием, а именно, угрозами взрывов, пришли на почты больниц. Все произошло во вторник, 21 апреля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, речь идет о больницах в различных районах Петербурга и Ленобласти: Выборгском, Калининском, Центральном, Петродворцовом, Адмиралтейском, Всеволожском и Гатчинском. В общей сложности, злоумышленники разослали 8 угроз одинакового содержания. Якобы, на территориях стационаров находятся взрывные устройства.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на сообщения и осмотрели все учреждения. К счастью, подобные письма, как и во многих других подобных случаях, тоже оказались неправдой. Обошлось без эвакуации.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о террористическом акте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы «заминировали» родильные дома Петербурга.

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