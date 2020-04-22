В Москве резко выросла преступность в период эпидемии

В Москве резко выросла преступность в период эпидемии
В период с 1 марта по 12 апреля в Москве арестовали 997 человек. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

За эту весну в Москве арестовали около тысячи человек, что больше, чем в аналогичные периоды последних трех лет.

Как сообщает РБК, за три дня в конце марта столичные судьи избрали меру пресечения более чем 150 злоумышленникам. Большинство из обвиняемых проходили по делам о наркотиках, кражах, разбое и мошенничестве.

Всего с начала марта по середину апреля московские суды зарегистрировали 997 ходатайств о заключении под стражу и домашнем аресте.

Согласно данным ФСИН на 1 апреля, в российских СИЗО содержались почти 100 тысяч человек, что на две тысячи больше, чем в начале 2020 года. В изоляторах Москвы на 1 апреля содержалось почти 9,5 тысяч человек, что на 281 человека больше, чем по данным на 1 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МВД назвали способы мошенничества с жильем в России.

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