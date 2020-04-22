В России хотят разрешить полиции вскрывать машины и оцеплять дома

В России разработали проект закона, который даст право полицейским на вскрытие автомобилей, оцепление жилых домов и ограждение мест проведения массовых мероприятий.

Как сообщает «Интерфакс», законопроект пока не внесли в Госдуму. Авторы документа предлагают внести в закон «о полиции» еще одну статью о вскрытии транспортного средства. При этом правоохранители должны уведомить владельца авто о вскрытии его машины в течение следующих суток.

Также предлагается разрешить полиции блокировать территории, жилые помещения, строения и другие объекты, а внутри этого оцепления проводить личный осмотр.

Кроме того, в документе говорится, что полиция сможет временно ограждать места проведения массовых мероприятий.

Поправки также предлагают дать правоохранителю право применять оружие, если он решит, что гражданин намерен совершить нападение.

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