Правительство может разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

Владелец не может возводить на участке постройки и здания, которые могут каким-то образом помешать соседям. Фото: pixabay

Владелец не может возводить на участке постройки и здания, которые могут каким-то образом помешать соседям. Фото: pixabay

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс России, предусматривающий снос построек на земельном участке, если они как-либо мешают соседям.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников рассказал «Российской газете», что владелец не может возводить на участке постройки и здания, которые могут каким-то образом помешать соседям. Новые поправки предполагают снос таких строений.

Кроме того, по словам Крашенникова, новые правила будут регламентировать сбор плодов, упавших на соседний участок. Проект предполагает, что упавшие плоды принадлежат собственнику участка, на котором они оказались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госстройнадзор прокомментировал иск об отмене разрешения на строительство ТЦ «Голливуд» на Коломяжском.