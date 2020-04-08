Госстройнадзор прокомментировал иск об отмене разрешения на строительство ТЦ «Голливуд» на Коломяжском

В Госстройнадзоре заявили, что разрешение на строительство торгового комплекса «Голливуд» на Коломяжском,22а в Приморском районе Петербурга было выдано на законных основаниях.

Как сообщили в службе, экспертная организация проверила проектную документацию объекта на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических, пожарных и экологических норм. По итогу проверки эксперты дали положительное заключение, после того, как застройщик учел все замечания.

В Госстройнадзоре отметили, что у них нет полномочий на оспаривание выводов экспертной организации.

«Оспариваемое разрешение было выдано с учетом изменений требований правил землепользования и застройки в стогом соответствии с действующим законодательством», — заключили в службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Приморского района подали иск к Госстройнадзору, который рассмотрит Куйбышевский районный суд. Петербуржцы выступают против строительства ТЦ «Голливуд» на Коломяжском проспекте.