Госстройнадзор прокомментировал иск об отмене разрешения на строительство ТЦ «Голливуд» на Коломяжском

Госстройнадзор прокомментировал иск об отмене разрешения на строительство ТЦ &#171;Голливуд&#187; на Коломяжском
ТЦ "Голливуд" хотят построить возле метро "Пионерская". Фото: google.maps

В Госстройнадзоре заявили, что разрешение на строительство торгового комплекса «Голливуд» на Коломяжском,22а в Приморском районе Петербурга было выдано на законных основаниях.

Как сообщили в службе, экспертная организация проверила проектную документацию объекта на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических, пожарных и экологических норм. По итогу проверки эксперты дали положительное заключение, после того, как застройщик учел все замечания.

В Госстройнадзоре отметили, что у них нет полномочий на оспаривание выводов экспертной организации.

«Оспариваемое разрешение было выдано с учетом изменений требований правил землепользования и застройки в стогом соответствии с действующим законодательством», — заключили в службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Приморского района подали иск к Госстройнадзору, который рассмотрит Куйбышевский районный суд. Петербуржцы выступают против строительства ТЦ «Голливуд» на Коломяжском проспекте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Госстройнадзор новости спб разрешение на строительство тц "голливуд"
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Работающим с COVID-19 медикам в Ленобласти выплатят двойную надбавку
Суд над историком Соколовым могут отложить из-за коронавируса
«Аэрофлот» не вернет пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы
В Петербурге увеличат число автобусов на нескольких маршрутах
В Петербурге открываются водные пути для спецсудов
В Петербурге оштрафовали 90 нарушителей карантина
Госстройнадзор прокомментировал иск об отмене разрешения на строительство ...
Эпидемиолог из США рассказал о лучшем средстве защиты от коронавируса