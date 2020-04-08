Петербуржцы пытаются признать незаконным строительство ТЦ «Голливуд» на Коломяжском

Жители Приморского района подали иск к Госстройнадзору, который рассмотрит Куйбышевский районный суд. Петербуржцы выступают против строительства ТЦ «Голливуд» на Коломяжском проспекте.

Петербуржцы узнали о строительстве торгового комплекса на Коломяжском, 22 из СМИ. Строительные работы должны начаться этой весной, а закончиться в 2023 году. Жители начали сомневаться, что застройщик получил разрешение на строительство законным путем. В документах говорится, что восьмиэтажное здание будет построено высотой в 42 м и площадью в 115 тыс. кв.м.

«Концепция объекта по сравнению с первоначальной принципиально не изменилась, лишь немного уменьшилась площадь застройки, а также в состав комплекса добавлен подземный паркинг. Сохранение общей площади ТРЦ без нарушения отдельных социальных, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических требований невозможно», − сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Жильцы соседних домов считают, что реализация проекта нарушит из права.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский застройщик «Альянс Строй» был зарегистрирован на подставное лицо.