В Ленобласти задержаны два фальшивых сотрудника ФСБ

Полицейские задержали двух безработных жителей Тихвинского района, которые находились в федеральном розыске.

Правоохранители подозревают задержанных в том, что несколько лет назад они под видом сотрудников ФСБ участвовали в нападении на перевозчиков денег, сообщает 78.ru.

Как полагает следствие, осенью 2012 года подозреваемые напали на бизнесмена и отобрали у него 10 млн рублей. Все происходило на КАД около Шафировского шоссе. Их также подозревают в нападении на другого предпринимателя в 2014 году в аэропорту Пулково.

Другие участники нападений были задержаны еще в 2014 году. Спустя четыре года суд вынес им наказание по статьям о вооруженных разбойных нападениях и похищениях граждан.. Девять осужденных в сумме получили 92 года лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка перевела лжепредставителю банка почти 350 тысяч.